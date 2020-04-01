Reuters: Китай увеличил закупки энергоносителей у США по сниженным ценам

ТАСС, 1 апреля. Китай увеличил закупку энергоносителей у США по сниженным ценам после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться о пролонгации соглашения на сокращение добычи нефти. Об этом в среду со ссылкой на шесть источников сообщило агентство Reuters.

По его данным, власти КНР в марте начали обработку заявок от китайских компаний на снятие пошлин на импорт энергоносителей из США в рамках первой фазы торгового соглашения между двумя странами. После этого китайские компании начали закупки американской нефти и сжиженного природного газа по сниженным ценам.

Reuters также сообщил, что по меньшей мере девять крупнотоннажных танкеров были забронированы для транспортировки энергоносителей из США в страны Азии, четыре из которых, скорее всего, направятся в Китай.

Соглашение ОПЕК+ истекло 31 марта, его не удалось продлить, так как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях пролонгации. В Эр-Рияде заявляли, что без усиленного сокращения, на которое Россия не согласилась, сделка не имеет смысла. После выхода из соглашения королевство планирует завоевывать рынок нефти путем снижения цен. При этом спрос на нефть в мире, как предупреждают аналитики, может упасть на 26-30 млн б/с, поскольку потребление сырья резко снизилось из-за карантинных мер во всем мире.