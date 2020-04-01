Эксперт: торговые центры в России не готовы к арендным каникулам без господдержки

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Российские торговые центры (ТЦ) будут готовы предоставлять арендные каникулы ритейлерам после того, как правительство примет пакет антикризисных мер, которые поддержат отрасль в условиях борьбы с коронавирусом. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

Во вторник Госдума приняла закон о возможной отсрочке по уплате аренды недвижимости в 2020 году. Документ предусматривает возможность предоставления арендатору так называемых "каникул" в случае объявления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

"Пока большинство торговых центров не готовы вводить арендные каникулы. Мы, Российский совет торговых центров, обратились в правительство с просьбой отмены всех налогов включая НДС на шесть месяцев и отмены уплаты банкам с государственным участием процентов и тела кредита на шесть месяцев. Только если эти меры будут приняты, владельцы торговых центров смогут обсуждать арендные каникулы", - сказал глава ассоциации.

В торговых центрах Crocus Group (сеть ТРК Vegas, ТЦ "Крокус Сити Молл") сейчас работают только аптеки, банки и продовольственные магазины, то есть речь идет о буквально нескольких работающих арендаторах из более чем тысячи, рассказал в беседе с ТАСС первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов. Он подчеркнул, что, поскольку распоряжение о закрытии поступило от правительства, группа не может взимать с арендаторов плату за закрытые помещения. "Таким образом, арендные платежи у нас прекратились, и доход от аренды мы больше не получаем. При этом у нас сохраняется огромная кредитная нагрузка - и тело долга, и проценты, очень большой заработный фонд для 9 тыс. человек, которые трудоустроены в наших предприятиях, а также расходы на эксплуатацию - все эти объекты нужно содержать, сохранять пожарную безопасность, электричество, отопление, не обслуживать эти объекты мы не можем, иначе они придут в непригодность", - сказал Агаларов.

Кто поможет собственникам ТЦ

Собственники идут на арендные каникулы крайне неохотно, потому что у них самих есть кредитные обязательства, отсрочку по которым никто не дает, рассказал в беседе с ТАСС исполнительный директор сети районных ТЦ "Ареал" Акоп Сейсян (одноименные объекты работают в Беляево и Алтуфево). "Получается замкнутый круг. В этих условиях, чтобы не допустить длительных споров ритейла с собственниками, Госдума директивно обязует собственников ТЦ идти арендаторам навстречу. Какие меры при этом будут предусмотрены для самих владельцев ТЦ, пока непонятно", - сказал он.

Шакиров напомнил, что 24 марта РСТЦ направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина письмо с антикризисными предложениями, включая субсидирование ставок по банковским кредитам. В нем также шла речь о риске банкротств владельцев торговых центров в условиях пандемии. Далее Мишустину поступили предложения от Минпромторга - в частности, о полугодовых каникулах по обслуживанию кредитов и отсрочке по выплате НДС. "Мы ждем утверждения на этой неделе. Иначе торговые центры ждет дефолт перед государством и банками", - сообщил Шакиров.