{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Procter & Gamble рассматривает возможность запуска выпуска масок и санитайзеров в России

Ранее о планах по запуску в России производства антисептика на контрактных мощностях сообщала компания Unilever

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компания Procter & Gamble рассматривает возможность начала производства выпуска масок и санитайзеров в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания также оценивает возможности запуска локального производства масок и санитайзеров. Рассчитываем, что в скором времени сможем поделиться деталями по данному вопросу", - сказал ее официальный представитель.

Он напомнил, что P&G производит на территории России широкий ассортимент товаров первой необходимости, в частности стиральные порошки и детские подгузники. "Мы продолжаем работать, чтобы и дальше обеспечивать бесперебойную поставку наших продуктов потребителям", - заверили в компании. Там также добавили, что на производственных площадках введен комплекс профилактических мер по противодействию коронавирусу в комбинации с удаленной работой для непроизводственного персонала.

Ранее о планах по запуску в России производства антисептика на контрактных мощностях сообщала компания Unilever, специализирующаяся на выпуске товаров повседневного спроса. Параметры обсуждаемого проекта также пока не известны.

Компания Procter & Gamble была создана в 1837 году и на сегодняшний день является транснациональной корпорацией. Потребителями продукции компании являются 5 млрд человек в 180 странах мира. Российское подразделение P&G открылось в 1991 году, и сейчас компания представляет в России более 70 торговых марок, в том числе Gillette, Ariel, Tide, Миф, Fairy, Lenor, Mr Proper и Pampers. Около 60% всей продукции, представленной на российском рынке, выпускается на собственных заводах P&G в Санкт-Петербурге и Новомосковске.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Кредитная организация 31 марта успешно осуществила пилотные переводы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС