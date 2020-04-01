Procter & Gamble рассматривает возможность запуска выпуска масок и санитайзеров в России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компания Procter & Gamble рассматривает возможность начала производства выпуска масок и санитайзеров в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания также оценивает возможности запуска локального производства масок и санитайзеров. Рассчитываем, что в скором времени сможем поделиться деталями по данному вопросу", - сказал ее официальный представитель.

Он напомнил, что P&G производит на территории России широкий ассортимент товаров первой необходимости, в частности стиральные порошки и детские подгузники. "Мы продолжаем работать, чтобы и дальше обеспечивать бесперебойную поставку наших продуктов потребителям", - заверили в компании. Там также добавили, что на производственных площадках введен комплекс профилактических мер по противодействию коронавирусу в комбинации с удаленной работой для непроизводственного персонала.

Ранее о планах по запуску в России производства антисептика на контрактных мощностях сообщала компания Unilever, специализирующаяся на выпуске товаров повседневного спроса. Параметры обсуждаемого проекта также пока не известны.

Компания Procter & Gamble была создана в 1837 году и на сегодняшний день является транснациональной корпорацией. Потребителями продукции компании являются 5 млрд человек в 180 странах мира. Российское подразделение P&G открылось в 1991 году, и сейчас компания представляет в России более 70 торговых марок, в том числе Gillette, Ariel, Tide, Миф, Fairy, Lenor, Mr Proper и Pampers. Около 60% всей продукции, представленной на российском рынке, выпускается на собственных заводах P&G в Санкт-Петербурге и Новомосковске.