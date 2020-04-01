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В США сотовые операторы T-Mobile и Sprint завершили сделку по слиянию

Объединенная компания будет называться T-Mobile

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Операторы сотовой связи T-Mobile и Sprint, входящие в число крупнейших в США, закрыли сделку по объединению активов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте T-Mobile.

В документе уточняется, что "слияние официально завершено". Объединенная компания будет называться T-Mobile.

Телеканал CNBC и другие американские профильные СМИ оценивали данную сделку примерно в $26 млрд. Против объединения T-Mobile и Sprint, которые занимали соответственно третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, выступали генеральные прокуроры ряда американских штатов, а также федеральные власти. Они отмечали, что слияние компаний может привести к снижению конкуренции на рынке. T-Mobile и Sprint пришлось пойти на ряд уступок, они обещали принять ряд мер для повышения качества обслуживания.

T-Mobile и Sprint объявили о планах слияния в апреле 2018 года. Их руководители заявляли, что это позволит объединить усилия в создании телекоммуникационной сети 5G.

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