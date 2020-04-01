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Пандемия коронавируса нового типа

Регионы ЦФО в условиях пандемии рассматривают меры поддержки бизнеса

В регионах решили предоставить льготные займы на выплату зарплаты и отсрочить выплату процентов по микрозаймам

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Почти во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) введен режим самоизоляции в условиях распространения коронавируса, местные власти прорабатывают варианты поддержки бизнеса, в том числе малых и средних предприятий (МСП), сообщают пресс-службы областных правительств и оперативных штабов. О том, как округ справляется с последствиями пандемии - в материале ТАСС.

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В ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, подтверждены 94 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, их них 12 человек выписаны из больниц после выздоровления. 17 случаев зарегистрировано в Тульской области, 12 - в Воронежской, по 11 - в Ивановской и Липецкой, 6 - в Тамбовской, по 5 - в Брянской, Белгородской, Тверской, 4 - в Рязанской, по 3 - в Орловской, Курской, Калужской, Ярославской, Владимирской, 2 - в Костромской, 1 случай - в Смоленском регионе. Во Владимирской области умер мужчина с коронавирусом.

Поддержка бизнеса

Власти регионов сходятся в том, что бизнес требует поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции, особенно когда одни предприятия закрыты, а другие перешли на удаленный режим работы. Практически во всех областях ЦФО сформированы штабы и комиссии по обеспечению экономической стабильности. Но каждый подходит к решению проблемы индивидуально. Так, в Тульской и Орловской областях принято решение предоставить льготные займы на выплату зарплаты, обнулить ставки по единому налогу на вмененный доход, отсрочить выплату процентов по микрозаймам. В Калужской области к этому перечню мер добавили выплату субсидии на уплату процентов по действующим инвестиционным кредитам, обнуление арендных платежей за пользование региональным имуществом и землей для субъектов малого и среднего бизнеса.

Микрокредитная компания Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства начнет выдачу микрозаймов до 5 млн рублей сроком на два года под 2,5%. Предлагается также предоставить в индивидуальном порядке компаниям из числа МСП отсрочку по возврату микрозаймов на период от 3 до 6 месяцев. "Всеми мерами поддержки можно будет воспользоваться в режиме онлайн через центр "Мой бизнес", - отметили в оперативном штабе Белгородской области.

Режим самоизоляции и приостановка регистрации браков

В Липецкой области за сутки после введения режима самоизоляции сотрудники патрульной постовой службы полиции и участковые вынесли 320 предостережений о недопустимости его нарушения, в том числе 91 предостережение лицам старше 65 лет, сообщила пресс-служба администрации региона.

В работе органов ЗАГС произошли изменения. Временно приостановлена государственная регистрация браков в Рязанской и Курской областях. В Белгородской области с 1 апреля парам, которые уже подали заявление на регистрацию брака, будут предлагать перенести дату регистрации на более поздний срок. В период ограничений в связи с коронавирусной инфекцией во всех органах ЗАГС области не будут проводиться торжественные церемонии с присутствием гостей.

Поступления индивидуальных средств защиты

Отсутствие медицинских масок и других средств индивидуальной защиты стало проблемой для большинства жителей ЦФО. Медицинские маски и антисептики закончились в аптеках и магазинах месяц назад. Для разрешения ситуации Министерство промышленности и торговли РФ распределило регионам средства индивидуальной защиты: в Ярославскую область поступит 300 тыс. масок, а также халаты и комбинезоны, в Тульскую - 180 тыс. масок, которые уже начали распределять по 100 аптекам области.

"Предприятие в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, которое выпускает средства индивидуальной защиты, полностью переориентировало производство на нужды региона и готово ежедневно поставлять около 60 тыс. масок, 500 комбинезонов и 1,5 тыс. стерильных халатов. Лаборатория Роспотребнадзора проводит от 200 до 300 исследований на выявление коронавируса в сутки. Дополнительно развернуты еще две лаборатории: на базе Железнодорожной больницы и на базе инфекционной больницы в ВИЧ СПИД центре", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ярославской области.

В Тверской области пять предприятий перепрофилировали производства под пошив масок. Помимо этого, постоянные производства специализированных изделий действуют на Кимрской фабрике имени Горького и "Гекса - нетканые материалы" в Торопецком районе, которые работают круглосуточно.

В Ивановской области, где со 2 апреля вводится режим полной самоизоляции граждан, центр "Мой бизнес" начал формировать список предприятий, сотрудникам которых необходимы медицинские маски. В настоящий момент в реестр заявилось уже более 50 организаций. Как сообщалось ранее, в настоящее время ивановские предприятия ежедневно производят более 60 тыс. масок, которые в полном объеме идут на обеспечение врачей, полиции, водителей общественного транспорта и представителей госструктур. Эту цифру ежедневного намерены увеличивать, чтобы обеспечить средствами защиты не только жителей Ивановской области, но и соседних регионов.

Теги
РоссияТверская областьИвановская областьТульская областьВладимирская областьЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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