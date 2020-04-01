{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ нарастил долю доллара в резервах на 30 сентября, сократив долю евро и юаня

Доля доллара в структуре международных резервов увеличена с 22,6% до 24,1%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России по состоянию на 30 сентября 2019 года нарастил долю доллара в структуре международных резервов с 22,6% до 24,1%, сократив долю евро и юаня. Эта информация следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Согласно материалам регулятора, доля евро по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилась с 32,1% до 30,3%, доля юаня сократилась с 14,4% до 12,5%, фунта стерлингов - с 6,5% до 6,4%. При этом снизилась и доля прочих валют в общей структуре резервов - с 7,8% до 6,7%.

Также Банк России нарастил долю золота в резервах с 16,6% до 20%.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

По состоянию на 20 марта международные резервы РФ составили $551,2 млрд.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд в США отказал Telegram в разъяснении запрета на передачу токенов
Компания рассчитывала получить ответ на вопрос о том, "относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС