ЦБ нарастил долю доллара в резервах на 30 сентября, сократив долю евро и юаня

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России по состоянию на 30 сентября 2019 года нарастил долю доллара в структуре международных резервов с 22,6% до 24,1%, сократив долю евро и юаня. Эта информация следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Согласно материалам регулятора, доля евро по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилась с 32,1% до 30,3%, доля юаня сократилась с 14,4% до 12,5%, фунта стерлингов - с 6,5% до 6,4%. При этом снизилась и доля прочих валют в общей структуре резервов - с 7,8% до 6,7%.

Также Банк России нарастил долю золота в резервах с 16,6% до 20%.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

По состоянию на 20 марта международные резервы РФ составили $551,2 млрд.