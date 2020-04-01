Путин поручил предусмотреть возможность рассрочки по налогам, уплату которых отложат

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать возможность предоставления бизнесу в дальнейшем рассрочки по уплате налогов, по которым на время пандемии коронавируса будет введена отсрочка платежей. На совещании с членами правительства глава государства напомнил о решении ввести для представителей малого бизнеса ряда отраслей полугодовую отсрочку по уплате налогов и социальных взносов.

"Когда я встречался с представителями малого бизнеса [26 марта в Москве], они просили, чтобы когда эта отсрочка закончится по всем этим направлениям, для них не была сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти шесть месяцев. Я попросил бы вас над этим подумать", - сказал он Мишустину.