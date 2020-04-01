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Россиянам не потребуется декларировать доходы при введении налога на проценты по вкладам

Расчет будет осуществлять налоговый орган автоматически
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Новый налог в 13% на доходы с вкладов свыше 1 млн рублей и инвестиций в ценные бумаги не потребует от граждан дополнительного декларирования своих доходов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"Декларирование доходов гражданами или какое-либо иное дополнительное оформление не потребуется. Расчет налога будет осуществлять налоговый орган автоматически на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять банки", - отмечается в сообщении.

В Минфине уточнили, что платить налог надо будет на основании соответствующего уведомления налоговой службы. "Налоговые органы будут направлять уведомления после окончания календарного года, в котором получены процентные доходы (так же происходит, например, с уплатой транспортного налога)", - уточнили в министерстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по вкладам превышают сумму в 60 тыс. рублей. Премьер также подчеркивал, что проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

Налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

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