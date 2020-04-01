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Путин заявил, что устойчивость экономики в нынешних условиях во многом зависит от аграриев

Президент также отметил недопустимость махинаций чиновников с землями сельхозназначения

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что устойчивость экономики страны в нынешних условиях во многом будет зависеть от аграриев.

"От них очень многое будет сейчас зависеть: и устойчивость экономики в целом, устойчивость отрасли, - сказал глава государства на совещании с членами правительства. - Да и просто внутреннее состояние наших граждан, в значительной степени тоже зависит от того, как работает сельхозотрасль". "Потому что когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же, как практически и все другие страны мира", - добавил он.

По словам Путина, агросектор - "та отрасль, которая должна работать фактически беспрерывно". "Наши селяне всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда были на высоте, - констатировал он. - В последние годы они демонстрировали вообще блестящие результаты".

Президент также отметил недопустимость махинаций чиновников с землями сельхозназначения.

"Перевод земель из одной категории в другую является непрозрачным и там присутствует большая коррупционная составляющая", - сказал он. "Мы с вами хорошо понимаем: берут земли за копейки как земли сельхозназначения, потом в течение нескольких лет ничего не делают, потом чиновники какие-то подписывают необходимые бумажки и переводят из земель сельхозназначения в земли поселений, для строительства, - пояснил Путин. - Цена вырастает не на проценты, а в десятки раз, за одну подпись только, в десятки раз".

"Нужно это немедленно прекратить, нужно, безусловно, этим заняться", - потребовал президент.

Говоря об этой проблеме, президент напомнил, что по его поручению должен быть подготовлен проект государственной программы эффективного вовлечения земель сельхозназначения в оборот и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. "Надеюсь, что эта работа будет завершена как можно быстрее", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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