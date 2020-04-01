Власти Кировской области привлекут крупных застройщиков к капремонтам

КИРОВ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области прорабатывают механизм привлечения крупных застройщиков к мероприятиям по капитальному ремонту домов с целью поддержки бизнеса в условиях ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщил журналистам председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

"Мы рассматриваем меры поддержки строительного комплекса, ведем совещания с представителями крупных строительных компаний, чтобы они участвовали в мероприятиях фонда капремонта, направленных на реновацию нашего жилого фонда", - сказал Чурин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства области, в настоящее время механизм взаимодействия строительных организаций с фондом капремонта прорабатывается.

По словам Чурина, власти прорабатывают и другие меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. "Мы предпринимаем меры по снижению арендной платы арендаторам, арендующим государственное имущество и государственные земли, это будет прописано в постановлении, которое выпустим в ближайшее время. После карантина мы совместно с Федеральной налоговой службой проанализируем потери, которые понес бизнес, например, по прибыли. Возможно, будут приняты меры, что за этот период мы или компенсируем ту прибыль, которую не получат предприятия, или примем другие меры, направленные на поддержку бизнеса", - отметил Чурин.

Он подчеркнул, что в настоящее время экономика области работает стабильно, бюджет сбалансирован и выполняется в полном объеме, невыплат зарплаты не зарегистрировано.

В регионе 12 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, пять пациентов выписаны. 17 марта в области введен режим повышенной готовности, запрещено проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. С 28 марта приостановлена деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, в том числе физкультурных, спортивных, досуговых заведений, также до 5 апреля приостановлена работа организаций общепита, за исключением дистанционной продажи. С 31 марта для граждан в регионе действует режим самоизоляции.