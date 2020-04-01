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WSJ: Трамп обсудит с главами нефтяных компаний пути поддержки нефтегазовой индустрии

В ходе встречи, возможно, поднимется вопрос о пошлинах на импорт сырья из Саудовской Аравии в США

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится с главами крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения правительственных мер в рамках помощи нефтегазовой индустрии на фоне обвала цен на нефть. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По словам неназванных источников, в ходе встречи будет подниматься вопрос, в частности, о пошлинах на импорт сырья из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, Дональд
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