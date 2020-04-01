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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН подсчитали, что пандемия приведет к обнищанию 8,3 млн человек в арабских странах

По словам эксперта Рулы Дашти, ситуацию усугубляет падение цен на нефть на мировых рынках и зависимость многих арабских стран от импорта продовольствия

БЕЙРУТ, 1 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса будет иметь катастрофические последствия для экономики арабских стран. Об этом говорится в докладе, представленном в среду в Бейруте исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) Рулой Дашти. "Не менее 8,3 млн жителей арабского мира окажутся за чертой бедности в результате спада производства и закрытия предприятий, - подчеркнула она. - Последствия кризиса будут очень тяжелыми и затронут наименее защищенные в социальном плане слои населения - женщин и молодежь".

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По словам эксперта, ситуацию усугубляет падение цен на нефть на мировых рынках и зависимость многих арабских стран от импорта продовольствия. Согласно прогнозу, сделанному в ее докладе, совокупный ВВП в арабском регионе сократится на 42 млрд долларов в 2020 году.

"Правительствам арабских государств следует принять срочные меры с тем, чтобы защитить население от обнищания и голода", - подчеркнула Дашти.

26 марта под председательством саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в формате видеоконференции был проведен экстренный саммит "двадцатки", посвященный противодействию пандемии коронавируса. Его участники договорились выступить общим фронтом в борьбе с угрожающей всему миру инфекцией. Для преодоления последствий эпидемии для мировой экономики страны "двадцатки" намерены задействовать средства на общую сумму более 5 трлн долларов.

Часть этих денег пойдет на поддержку государств, оказавшихся в трудном финансовом положении из-за эпидемии через каналы Всемирной организации здравоохранения, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Пандемия коронавируса нового типа
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