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"Ъ": РЖД может ввести режим неполного рабочего времени для сотрудников

Такая мера может быть реализована, чтобы избежать сокращения персонала

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. РЖД может ввести режим неполного рабочего времени из-за нестабильности макроэкономической ситуации. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы монополии Олега Белозерова.

"В начале года произошло ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков для российских экспортеров сырьевых товаров, формирующих значительную часть грузовой базы железнодорожного транспорта", - передает издание содержание документа.

Отмечается, что из-за сложившейся макроэкономической ситуации РЖД ожидает серьезного снижения производственных показателей, чтобы избежать сокращения персонала, было предложено уменьшить рабочее время сотрудников, в том числе высокопоставленных.

Также в письме указывается, что в первом квартале ожидается падение погрузки более чем на 5%, снижение грузооборота более 5,9%, пассажирских перевозок на 40%, а также снижение источников финансирования инвестиционной программы и разрыв финансовых потоков обеспечения операционной деятельности.

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