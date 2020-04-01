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Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

По данным агентства Argus Media, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость нефти

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ценовые формулы на российскую нефть марки Urals 30-31 марта соответствовали отрицательным значениям. Об этом в среду сообщает агентство Argus Media.

По его данным, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость нефти Urals в понедельник и вторник.

"Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России", - отмечает агентство.

Во вторник в отчете Argus Media сообщалось, что стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года - $13 за баррель. По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals в январе - марте 2020 года составила $48,18 за баррель.

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