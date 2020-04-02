{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США заявили, что будут работать с крупными производителями нефти по ситуации на рынках

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в понедельник в телефонном разговоре положение на мировых нефтяных рынках

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены взаимодействовать с крупнейшими мировыми производителями нефти в связи с нынешней ситуацией на энергетических рынках. Это подтвердил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы будем работать с крупнейшими в мире производителями нефти, чтобы решить проблему волатильности на мировых нефтяных рынках", - сказал советник американского лидера.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в понедельник в телефонном разговоре положение на мировых нефтяных рынках. Затем телефонные консультации на этот счет провели глава Минэнерго США Дэн Бруйетт и министр энергетики РФ Александр Новак.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.

Теги
США
Реклама на ТАСС
США призвали РФ и Саудовскую Аравию работать вместе для успокоения рынков нефти
В Минэнерго США также заявили, что резкое увеличение добычи нефти вызывает разочарование и не соответствует интересам поддержания стабильности на глобальных нефтяных рынках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС