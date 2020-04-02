В США заявили, что будут работать с крупными производителями нефти по ситуации на рынках

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены взаимодействовать с крупнейшими мировыми производителями нефти в связи с нынешней ситуацией на энергетических рынках. Это подтвердил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы будем работать с крупнейшими в мире производителями нефти, чтобы решить проблему волатильности на мировых нефтяных рынках", - сказал советник американского лидера.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в понедельник в телефонном разговоре положение на мировых нефтяных рынках. Затем телефонные консультации на этот счет провели глава Минэнерго США Дэн Бруйетт и министр энергетики РФ Александр Новак.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.