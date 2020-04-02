Трамп убежден, что Россия и Саудовская Аравия придут к договоренности по ситуации с нефтью

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил убежденность в том, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе придут к договоренности по ситуации на нефтяном рынке. Об этом он заявил в среду на брифинге в Белом доме.

"Я думаю, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе заключат сделку. Это будет в не столь отдаленном будущем, потому что это очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии, это очень плохо, плохо для обеих сторон. Так что, я думаю, они заключат сделку. Вы знаете, свободный рынок - это замечательное явление, порой удивляешься тому, как он может работать", - сказал он.

При этом, по словам Трампа, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий. "Если они не смогут разрешить ситуацию, тогда я думаю, что знаю, как разрешить эту ситуацию", - заявил американский президент. "Но я бы предпочитал этого не делать", - добавил он, подчеркнув, что все же надеется на достижение договоренностей РФ и Саудовской Аравией.