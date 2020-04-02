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Развитие Дальнего Востока

На Сахалине объем перевозимых РЖД грузов увеличился на треть

По железной дороге в основном перевозили топливо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сахалинские железнодорожники за первые три месяца 2020 года увеличили объем перевозимых грузов на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе дальневосточного филиала РЖД (ДВЖД).

"За первый квартал года погрузка грузов железнодорожным транспортом на Сахалине увеличилась на 95 тыс. тонн - плюс 33 процента к аналогичному периоду 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

Железнодорожники в основном перевозили топливно-энергетические ресурсы, имеющие стратегическое значение для обеспечения Сахалина.

Ежесуточно на Сахалинской ГРЭС-2 идет выгрузка составов с каменным углем из Невельского района. По восточному побережью острова идет отгрузка цистерн с нефтепродуктами для обеспечения потребителей севера Сахалина. За первые три месяца года железные дороги перевезли 14,9 тыс. тонн наливных грузов. С января по конец марта по островной магистрали перевезли 362,5 тыс. тонн каменного угля, который затем морским транспортом отправляется на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Развозятся по станциям назначения грузы, поступающие на Сахалин через паромную переправу Ванино - Холмск.

"Увеличение объемов погрузки не связано с открытием каких-то проектов или появлением новых технологий. Это показатель хорошей работы железнодорожников, благодаря которой наращиваются показатели", - уточнили ТАСС в пресс-службе ДВЖД.

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РоссияСахалинская областьДальний Восток
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