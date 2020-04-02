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Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году на 4 млн тонн до 86 млн

Власти пояснили, что это обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности

НУР-СУЛТАН, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство национальной экономики Казахстана из-за снижения цен на нефть снизило прогноз по добыче в текущем году на 4 млн тонн до 86 млн. Об этом сообщил в четверг в ходе заседания правительства глава ведомства Руслан Даленов.

"На фоне низких цен прогноз по добыче нефти снижен на 4 млн тонн до 86 млн тонн. Это обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности", - сказал он.

Согласно опубликованным ранее данным Министерства энергетики Казахстана, в 2019 году объем добычи углеводородов в стране составил 90,5 млн тонн. В 2020 году добыча ожидалась на уровне 90 млн тонн.

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