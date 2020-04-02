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Пандемия коронавируса нового типа

Nissan до конца апреля продлил приостановку работы на заводах в США из-за коронавируса

Изначально предполагалось, что пять заводов компании, работа на которых была приостановлена с 20 марта, возобновят производство с 6 апреля

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor приняла решение продлить срок приостановки работы на своих заводах на территории США до конца апреля. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Изначально предполагалось, что пять заводов компании, работа на которых была приостановлена с 20 марта, возобновят производство с 6 апреля. Однако ситуация с распространением коронавируса на территории США вынудила японский автоконцерн пересмотреть свои планы.

В среду агентство Kyodo сообщило, что совокупный объем продаж шести японских автопроизводителей, включая Nissan, на рынке США в первом квартале сократился на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Падение продаж связано со снижением покупательской активности местного населения из-за ограничений, введенных в ряде американских штатов в связи с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 906 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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