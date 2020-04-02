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Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровском крае 70 млн рублей направят на поддержку потерявших работу из-за пандемии

Власти предоставят субсидии предприятиям для частичной оплаты общественно полезного труда работников

ХАБАРОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разработают программу помощи в трудоустройстве для жителей региона, потерявших работу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. На эти цели будет направлено около 70 млн рублей, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

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"В Хабаровском крае приступили к разработке профильной программы по трудоустройству специалистов, высвобождаемых из-за ситуации с коронавирусом. Всего на реализацию данной программы в крае будет выделено около 70 млн. рублей, предполагаемая численность участников - 633 человека", - говорится в сообщении.

В регионе в условиях пандемии наиболее уязвимыми оказались отрасли общественного питания, гостиничного сервиса, торговли, а также сфера услуг. Работодатели пока не планируют закрытие своих предприятий и сокращение сотрудников, однако это может произойти в ближайшие месяцы. Пока в пакет антикризисных мер вошли несколько направлений. Речь идет, в первую очередь, о работниках, рискующих лишиться места в связи с введением режима неполного рабочего времени, временной приостановкой работ, предоставлением отпусков без сохранения заработной платы.

"В эти периоды они смогут выполнять определенные виды работ, получая за это заработную плату. Речь идет в том числе об общественно полезном труде. В этом случае краевые власти финансово помогут предприятиям, предоставив субсидии на частичную оплату труда работников", - говорится в сообщении.

Вторым важным направлением будет стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны озвучил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий субъектам направит Минтруд РФ.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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