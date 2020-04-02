Кабмин выделил 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи для регионов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован в четверг на официальном сайте правительства.

"В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приёму больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда Правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.