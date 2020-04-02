Bloomberg: Китай увеличивает закупку нефти для госрезервов на фоне снижения цен

ТАСС, 2 апреля. Китай увеличивает закупку нефти для государственных резервов на фоне снижения цен. Об этом в четверг со ссылкой на несколько источников сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, власти КНР поручили государственным ведомствам в ближайшее время скоординировать процесс заполнения госхранилищ нефтью, пока цены остаются на низком уровне. Кроме того, власти также обратились к частным хранилищам с просьбой увеличить нефтяные закупки.

Как сообщается, целью увеличенных закупок нефти является достижение объема запасов энергоносителей, эквивалетного 90 дням прямого импорта.

Ранее агентство Reuters информировало, что КНР нарастила закупку энергоносителей у РФ и США в связи со сниженной ценой на нефть после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться о пролонгации соглашения на сокращение добычи нефти.

Соглашение ОПЕК+ истекло 31 марта, его не удалось продлить, так как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях пролонгации. В Эр-Рияде заявляли, что без усиленного сокращения, на которое Россия не согласилась, сделка не имеет смысла. После выхода из соглашения королевство планирует завоевывать рынок нефти путем снижения цен.

При этом спрос на нефть в мире, как предупреждают аналитики, может упасть на 26-30 млн б/с, поскольку потребление сырья резко снизилось из-за карантинных мер во всем мире.