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"Яндекс.Такси" будет доставлять товары Leroy Merlin

Доставка заработала в Москве и Нижнем Новгороде, началось тестирование в Перми

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Такси" будет доставлять товары ретейлера Leroy Merlin, специализирующегося на товарах для строительства и ремонта, говорится в сообщении компании.

Это первый проект доставки товаров строительного и садоводческого сегмента агрегатором такси. Ранее в Leroy Merlin сообщали ТАСС, что доля онлайн-торговли в общем товарообороте компании растет, при этом по итогам 2019 года она составляла лишь 3%. 31 марта из-за коронавируса ретейлер временно закрыл часть магазинов.

"Компания "Яндекс.Такси" стала партнером по организации доставки строительных материалов и товаров для ремонта, сада и обустройства дома из российских гипермаркетов "Леруа Мерлен". Заказать и оплатить покупки, как и раньше, можно будет на сайте или в приложении "Леруа Мерлен", - говорится в сообщении компании.

Доставка из Leroy Merlin через "Яндекс.Такси" заработала в Москве и Нижнем Новгороде, началось тестирование в Перми. В ближайшее время подключение доставки начнется в других городах России. Доставку посылок из Leroy Merlin будут осуществлять как легковые, так и грузовые автомобили партеров "Яндекс.Такси", пояснили в пресс-службе.

"Сейчас все больше людей не выходит из дома. Чем больше бытовых возможностей для полноценной жизни и удаленной работы мы сможем сохранить, тем легче пройдет самоизоляция. Помимо товаров самой первой необходимости - продуктов и лекарств - многим могут потребоваться товары для дома и мелкого ремонта в квартире или на даче. Мы начали тестировать доставку первых заказов из "Леруа Мерлен" еще в начале февраля. По плану собирались запускаться позднее, но приняли решение ускорить интеграцию", - отметили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Сервис ведет переговоры и с другими ретейлерами, в том числе не продуктовыми, о доставке их товаров силами сервиса. Французская сеть гипермаркетов строительных материалов и товаров для ремонта Leroy Merlin существует с 1923 года, насчитывает 104 магазина в 60 городах России. 

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