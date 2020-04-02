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Сбербанк получил более 12 тыс. запросов корпоративных клиентов на кредитные каникулы

Более 1 тыс. запросов уже одобрено, сообщили в банке

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сбербанк получил более 12 тыс. запросов корпоративных клиентов на кредитные каникулы. Более 1 тыс. запросов уже было одобрено, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"В Сбербанк обратилось уже более 12 тыс. заемщиков - юридических лиц с запросом о реструктуризации по программе, которую мы анонсировали 25 марта, сегодня уже для более 1 тыс. заемщиков реструктуризация проведена", - пояснил он.

Попов добавил, что "банк понимает трудности, возникающие у заемщиков из-за влияния коронавируса, и проводит реструктуризации текущих обязательств пострадавшим заемщикам до наступления плановых сроков погашения".

В рамках программы поддержка предоставляется отраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства. Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости - на срок до окончания действия кредитного договора.

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