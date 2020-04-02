Валюта ЮАР упала до исторического минимума по отношению к доллару США

ПРЕТОРИЯ, 2 апреля. /ТАСС/. Обменный курс южноафриканского ранда впервые в истории превысил отметку в 18 рандов за доллар США. В четверг с началом торгов на Йоханнесбургской бирже за один доллар давали 18,28 ранда.

"Ранд падает в связи с пандемией нового коронавируса и опасениями глобальной рецессии", - отметил сотрудник финансовой компании TreasuryONE Вичард Чиллерс.

Курс ранда слабеет в четверг одновременно с другими валютами развивающихся рынков, включая турецкую лиру и мексиканский песо. Однако за последние четыре недели ранд стал худшей валютой в группе развивающихся стран, потеряв 21% своей стоимости по отношению к доллару США, а за последний год - 27,7%.

"При этом в своей совокупности валюты развивающихся стран обесценились за год по отношению к доллару на 25,45%", - отметила исполнительный директор Peregrine Treasury Solutions Бьянка Ботс. По ее мнению, дополнительный импульс падению курса южноафриканского ранда придало не только снижение 27 марта рейтинговым агентством Moody's суверенного кредитного рейтинга ЮАР до "мусорного", но и резкое сокращение деловой активности на юге Африки, где ранд выполняет роль региональной валюты.

В подобных условиях значительно увеличиваются шансы на обращение ЮАР в Международный валютный фонд (МВФ) за финансовой помощью, подчеркивает информационная служба News24.