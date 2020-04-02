Торговые сети начали отменять мораторий на штрафы для поставщиков всех товаров

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Торговые сети с 6 апреля отменяют введенный ранее временный мораторий на штрафы для поставщиков при поставке всех товаров, кроме социально значимых. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

"Нам непонятен отказ крупнейших сетей от моратория на введение штрафов с 6 апреля", - сказал он, отметив, что отменить мораторий решили X5 Retail Group и "Магнит".

По мнению Вострикова, взимание дополнительных штрафов в условиях, когда многие поставщики работают себе в убыток, может привести к банкротствам пищевых предприятий и, как следствие, пустым полкам для потребителей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), мораторий был введен на временной основе, присоединение к нему было добровольным решением торговых сетей. Представитель X5 Retail Group подтвердил, что временный мораторий на штрафы за недопоставку был введен по инициативе компании 19 марта в момент пикового спроса и резкого роста заказов. "Сейчас по большинству категорий товаров ситуация нормализовалась, но для поставщиков социально-значимой продукции мораторий решили пока сохранить, чтобы поддерживать бесперебойность поставок и достаточный товарный запас", - сказал он. В компании также добавили, что мораторий на штрафы сохранился по социально значимым продуктам, а также по таким категориям, как горох, фасоль, хлопья зерновые, дрожжи, желатин, крахмал, молоко сухое, сливки сухие, сода, смеси для выпечки.

В свою очередь "Магнит" сообщил о том, что не рассылал торговым сетям письма об отмене моратория. Как пояснили в компании, ее руководство старается гибко подходить к применению штрафных санкций и не применять их при наличии объективных причин недопоставок или срыва сроков. "Именно по этой причине, мы будем тщательно отслеживать факты необоснованного использования ситуации с коронавирусом для задержек поставок или недопоставок, поэтому что это создает дополнительные риски для наших покупателей", - добавили в "Магните".