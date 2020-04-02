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Выпуск золота в России в 2019 году вырос на 12%

Объем увеличился до 367,952 тонны

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские предприятия в 2019 году нарастили выпуск золота по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 12%, до 367,952 тонны, следует из материалов Союза золотопромышленников.

"Резкий рост добычи золота в России в 2019 году был обусловлен плановым вводом в строй новых мощностей и расширением до максимального предела существующих производственных мощностей российских золотодобывающих компаний, которые воспользовались высокой мировой ценой на золото, которая в 2019 году выросла на 10% и составила $1,392 тыс. за тройскую унцию, что является самым высоким среднегодовым показателем после 2013 года. Полагаем, что в силу высокой волатильности цены на золото и мирового экономического кризиса, российские золотодобывающие компании будут придерживаться политики максимизации прибыли и в 2020 году", - указано в материалах.

По данным союза, производство золота из минерального сырья увеличилось на 12%, до 329,47 тонны. Производство золота из вторичного сырья также выросло на 12%, до 38,49 тонны.

Прирост производства добычного золота, который, по оценкам союза, в 2019 году составил 10% в годовом сопоставлении, обеспечили компании "Полюс" (за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа, а также развития других рудных активов ведущей российской компании), Petropavlovsk (за счет ввода мощностей по переработке упорных концентратов на автоклавном комплексе в Амурской области), а также Nordgold (за счет выхода на полную производственную мощность проекта Гросс, а также перехода на комбинированный (открытый и подземный) способ добычи руды на Березитовом месторождении в Амурской области) и других компаний.

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Россия
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