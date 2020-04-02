Fitch ухудшило прогноз по цене нефти на 2020 год до $35 за баррель из-за коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по ценам на нефть на 2020-2021 годы, понизив оценки из-за влияния пандемии коронавируса на рынок, следует из сообщения агентства.

Так, прогноз по цене Brent на 2020 год ухудшен с $41 до $35 за баррель, оценка на 2021 год - с $48 до $45 за баррель. На рынок давят падающий спрос и рост предложения, отмечают в агентстве.

В 2020 году потребление нефти будет меньше, чем в 2019 году из-за карантинных мер, так как пострадали больше всего авиаперевозки и автомобильное передвижение, на которые приходится 35% мирового спроса. При этом страны ОПЕК+ не могут согласовать свою политику по выравниванию добычи, что приведет к росту добычи со стороны ОПЕК примерно на 3 млн б/с.

За последние три месяца под влиянием разных факторов - от разрыва сделки ОПЕК+ до карантинных ограничений из-за коронавируса и падения спроса на нефть - цена на Brent снижалась до уровня $25 за баррель (на пике падения цена достигала отметок ниже $22 за баррель, чего не было почти 20 лет).

В то же время в четверг стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне в своем пике выросла на 46,69% - до $36,29 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

На 17:47 мск цена нефти этого сорта растет на 22% и торгуется на уровне $30,65 за баррель.

Стоимость нефти WTI растет на 24,8% - до $25,67 за баррель.