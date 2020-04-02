Сбербанк перенес дату годового собрания акционеров на 26 июня

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка из-за ситуации с пандемией коронавируса в России принял решение о переносе с 24 апреля на 26 июня годового собрания акционеров. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Учитывая возросшую степень неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в России и мире, наблюдательный совет ПАО "Сбербанк" принял решение о переносе даты годового общего собрания акционеров ПАО "Сбербанк" по итогам 2019 года с 24 апреля 2020 года на 26 июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

Также набсовет банка установил 1 июня 2020 года как дату определения лиц, имеющих право на участие в годовом собрании. Кроме того, было решено перенести дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, с 14 мая 2020 года на 16 июля 2020 года.

"Решения, принятые ранее наблюдательным советом в отношении предварительного утверждения годового отчета, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по итогам 2019; рекомендации по назначению аудитора, а также решение по утверждению списка кандидатов для избрания в наблюдательный совет банка оставлены без изменений", - добавили в пресс-службе банка.