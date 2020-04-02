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Пандемия коронавируса нового типа

Страховщики попросили правительство о поддержке в связи с эпидемией коронавируса

В письме Михаилу Мишустину также содержится просьба отсрочить уплату налога на прибыль

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность поддержки страховой отрасли и отсрочить уплату налога на прибыль, говорится в сообщении ассоциации.

"Страховая отрасль страдает от экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, ожидает снижения денежного потока и существенного роста выплат - например, по страхованию ответственности туроператоров. В условиях развития негативной ситуации страховое сообщество оценивает потенциальные риски снижения денежного потока и существенного повышения расходов отрасли как значительные", - заявил президент ВСС Игорь Юргенс.

В сообщении отмечается, что ВСС поддерживает меры, принимаемые правительством и ЦБ.

"Страховое сообщество прорабатывает вопросы возврата средств за страховые продукты гражданам, выезжающим за рубеж, включения заболевания в перечень рисков по продуктам и другие возможности поддержки граждан", - добавили в ассоциации.

По мнению Юргенса, в текущих условиях представляется справедливой поддержка страховых компаний, которые с большой вероятностью понесут беспрецедентно крупные убытки, "аналогичная поддержке, которая оказывается государством компаниям, работающим в иных пострадавших сферах".

"Мы надеемся, что правительство пойдет нам навстречу. Это облегчит страховым компаниям эффективное выполнение обязательств, что в текущих условиях крайне важно и для отрасли, и для страхователей", - заключил Юргенс.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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