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Мантуров сообщил, что Россия в середине апреля будет производить около 4 млн масок в сутки

Кроме того, глава Минпромторга сообщил о росте производства кожных антисептиков почти в пять раз по сравнению с показателем середины марта

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия в середине апреля сможет выйти на объем производства в 4 млн различных типов защитных масок в сутки, покрыв ежедневный дефицит и обеспечивая запас в регионах. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE" в четверг.

"Сейчас уже вышли на объем почти полмиллиона масок в сутки, это марлевые [маски], сертифицированные как медицинские изделия. И в середине апреля, максимум 20 апреля, у нас вместе с легкой промышленностью и организациями ФСИН будет производиться почти 2 млн масок. <…> Итого выходим [на объем производства] 4 млн масок в день", - сказал он.

По его словам, к середине апреля в России должен покрываться ежедневный дефицит, обеспечивая запас в регионах, в медицинских учреждениях и службах, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты.

Также Мантуров отметил, что на сегодняшний день благодаря подключению к производству масок дополнительных предприятий удалось увеличить объем производства на 200 тыс. в сутки, а к 20 апреля эти предприятия будут производить до 500 тыс. масок в сутки.

Кроме того, глава Минпромторга сообщил о росте производства кожных антисептиков почти в пять раз по сравнению с показателем середины марта - до 220 тыс. л в сутки. "В первую очередь за счет того, что мы подключили компании парфюмерно-косметической отрасли. И в районе 20 апреля выйдем уже на 280 тыс. л", - добавил он.

Маски из Китая

Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок, в течение недели планирует закупить еще 55 млн штук, что должно покрыть дефицит в регионах, сообщил Мантуров.

"Мы дополнительно завезли за неделю 37 млн масок из Китая. Приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна. Еще законтрактовано дополнительно 55 млн штук. В течение недели мы также должны завезти в Россию, это еще примерно около 3 млн масок. То есть к середине апреля мы должны покрывать ежедневный дефицит и обеспечивать запас в регионах в медицинских учреждениях, службах и ведомствах, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты", - сказал он.

В четверг пресс-служба Минпромторга сообщила, что Россия получила еще 26 тонн гуманитарной помощи из Китая. Груз включает в себя медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты будут направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова" Минздрава России.

Первая партия 25,5 млн тонн защитных масок из Китая поступила в Россию 23 марта, тогда Минпромторг заявил, что поставки будут продолжены.

Ранее Россия также оказала гуманитарную помощь Китаю, направив 9 февраля в город Ухань гуманитарный груз общим весом более 23 тонн. В состав груза входили медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2 475. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичПандемия коронавируса нового типа
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