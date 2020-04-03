Пивовары России просят правительство не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Союз российских пивоваров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не ограничивать продажу легального алкоголя во время пандемии. Копия соответствующего письма есть в распоряжении ТАСС.

"Союз российских пивоваров выступает категорически против любых инициатив и мер по ограничению легального оборота алкогольной продукции, в частности пива, в период пандемии коронавируса. Такие шаги приведут к разорению большинства пивоварен, росту безработицы и увеличению потребления опасных для здоровья суррогатов. Союз российских пивоваров - крупнейшее некоммерческое объединение участников пивоваренной отрасли России - просит вас на время борьбы с пандемией коронавируса ввести в России единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, которые поддержат легальных производителей пива и защитят потребителей от нелегальной, опасной для здоровья алкогольной продукции", - говорится в документе.

Как сообщают авторы письма, ограничительные меры, затрагивающие оборот пивоваренной продукции, уже введены в Республике Башкирия, Республике Крым, Республике Саха (Якутия), Чеченской Республике, Красноярском крае, Ленинградской области, Пермском крае, Кемеровской области. В ряде регионов идет ускоренная разработка нормативных актов по ограничению легальной торговли пивоваренной продукцией.

Влияние на экономику

По мнению пивоваров, эти действия усугубляют положение предприятий пивоваренной отрасли, которые с начала марта 2020 года уже потеряли значительную часть сбыта из-за закрытия предприятий общественного питания, в том числе гостиниц, баров, ресторанов, кафе. При этом подавляющее большинство из почти 1,5 тыс. российских пивоваренных предприятий относится к субъектам малого и среднего бизнеса.

"Запреты на продажу алкогольной продукции и, в том числе, пива, уничтожают не только пивоваров, каждый из которых вложил в создание производств десятки миллионов рублей, но и рабочие места сотен тысяч россиян, занятых в других сферах", - говорится в письме.

По данным отрасли, одно рабочее место в пивоварении создает порядка 10 рабочих мест в смежных отраслях: сельском хозяйстве, логистике, торговле, производстве упаковки. В пивоварении напрямую занято порядка 40 тыс. человек. Это означает, что еще 400 тыс. человек имеют работу благодаря пивоварам. Кроме того, запреты региональных властей приведут к сокращению вклада пивоваренной отрасли в экономику России, который с начала 2010-х годов, по оценке Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, ежегодно составляет порядка 1% ВВП, а также к снижению объемов поступаемых в региональные бюджеты налогов.

"При этом декларируемые региональными властями цели по снижению потребления алкогольной продукции гражданами не будут достигнуты, поскольку население имеет все возможности быстро переключиться на нелегальную крепкую алкогольную продукцию (типа "настойки боярышника"), потребление которой сопряжено с риском для жизни и способно усугубить и без того высокую нагрузку на отечественную систему здравоохранения", - говорится в письме.

Как отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз, недельный всплеск продаж алкоголя был зафиксирован перед введением режима самоизоляции, сейчас роста продаж алкогольной продукции нет.

"В данной ситуации ограничение официальных продаж алкоголя служит исключительно стимулом к развитию нелегальных продаж. Наиболее целесообразно - перестать ограничивать продажи и разрешить доставку алкоголя. Потому что тому, кто хочет, - легально или нелегально, - бутылку все равно привезут", - считает он.