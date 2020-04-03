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Пандемия коронавируса нового типа

Грузопоток через таможню Владивостока восстанавливается после снижения из-за коронавируса

Грузооборот товаров в регионе в первом квартале этого года составил 2,4 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Специалисты Владивостокской таможни фиксируют рост товарооборота в первом квартале 2020 года на 8,1% после снижения объемов перемещения грузов в феврале на фоне коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба таможни.

Российская граница на Дальнем Востоке была частично закрыта 30 января, чтобы препятствовать распространению нового коронавируса. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем тогда практически прекратилось. Грузовое сообщение приостанавливалось, но уже сейчас продолжается в обычном порядке везде, кроме Амурской области.

"С середины февраля 2020 года около месяца товарооборот снижался каждую неделю на 7-10%. Это связано с распространением в мире новой коронавирусной инфекции. Сейчас товарооборот остается стабильным и имеет тенденцию к росту", - говорится в сообщении.

Грузооборот товаров в регионе в первом квартале 2020 года составил 2,4 млн тонн. Это на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость грузовых отправок составила $4,7 млрд. При этом, на экспорт оформлено почти 7 тыс. таможенных деклараций. Основная доля приходилась на рыбу, морепродукты, древесину, резину, черные металлы и другое. Главными партнерами по экспорту являются Китай (почти 50%), Республика Корея (30,8%), Япония (8,1%). Теже страны участвуют и в партнерских отношения по импорту.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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