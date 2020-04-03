Транспортный поток по Крымскому мосту снизился почти на 50%

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Транспортный поток по Крымскому мосту после введения ограничений снизился почти на 50%. При этом грузовые автомобили, которые провозят медицинские препараты, продукты и стройматериалы, пропускаются без препятствий, сообщила зампредседателя Совета министров Крыма Юлия Жукова.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 1 апреля 2020 года сообщил о введении с 00:00 четверга, 2 апреля, на территории Крыма ряда ограничений для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. На Крымском мосту при въезде на полуостров выставлены посты, где у всех водителей с помощью тепловизоров проверяют температуру. Разрешен проезд жителям Крыма, а также гражданам РФ, имеющим собственность в республике.

"С учетом введенных ограничений на Крымском мосту наблюдается значительное снижение потока машин. По состоянию на 31 марта в обоих направлениях через Крымский мост проехала 6 301 машина, 1 апреля - 5 126, на вчера - 3 359 машин. На 46% у нас отмечается падение, причем на въезд в Крым падение на 47%, на выезд - 46%", - сказала Жукова на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в регионе, которое транслируется в режиме онлайн.

Аксенов 17 марта 2020 года издал указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", позже в него вносились дополнения. В частности, со 2 по 14 апреля временно приостановлено межрегиональное и междугородное пассажирское троллейбусное и автобусное сообщение, пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Керчь - Анапа по Крымскому мосту, морские перевозки.