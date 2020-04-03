Депутат: кредитные каникулы помогут остаться на плаву важному для КБР турбизнесу

НАЛЬЧИК, 3 апреля. /ТАСС/. Представители туристического бизнеса на курорте Приэльбрусье (Кабардино-Балкария, КБР) благодаря кредитным каникулам смогут сократить потери и остаться "на плаву" в условиях распространения коронавируса. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Государственной думы РФ, заместитель руководителя Северо-Кавказского МКС партии "Единая Россия" Заур Геккиев.

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с поручением президента. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если у них доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

"Конкретные цифры и ущерб от пандемии коронавируса еще предстоит оценить, но уже сейчас понятно, что сфера туризма - это одна из наиболее пострадавших отраслей экономики, она особенно важна для развития некоторых регионов, например, Кабардино-Балкарии, где курорт Приэльбрусье ежегодно принимает сотни тысяч туристов. Сейчас в республике приостановлена деятельность санаторно-курортных объектов, гостиниц, был закрыт горнолыжный сезон в Приэльбрусье. Многие предприниматели, которые рассчитывали на практически полную загруженность своих ресурсов в сезон, сейчас вынуждены отправлять в отпуск своих сотрудников. Принятый закон совместно с другими мерами поддержки, которые предложил президент РФ, позволят многим предпринимателям сократить потери и остаться на плаву", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что срок льготного кредитования составляет полгода. "Это значит, что после снятия карантинных мер у владельцев отелей и турбаз будет время для того, чтобы нарастить прежние темпы, чтобы кризис не сказался на качестве предоставляемых услуг. Чтобы в конечном итоге туристы, которые вернутся в регион после карантина, не почувствовали на себе негативного влияния кризиса на туриндустрию", - сказал Геккиев.

Депутат также отметил, что антикризисный пакет мер будет распространяться и на потребительские и ипотечные кредиты граждан. "Думаю, в сложившихся условиях принятые поправки будут существенными и для субъектов малого и среднего бизнеса, и для конкретного гражданина", - добавил он.

По данным Министерства курортов и туризма региона, по итогам 2019 года в Кабардино-Балкарии побывало 602 тыс. туристов. Курортная зона на склонах высшей точки Европы Эльбруса (высота над уровнем моря 5642 метров) находится в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря. Ежегодно курорт посещают сотни тысяч альпинистов и горнолыжников.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.