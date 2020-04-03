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Более 12 тыс. предприятий Москвы получат налоговую отсрочку за первый квартал 2020 года

Они получат поддержку от города в виде отсрочки по оплате земельного и имущественного налогов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Отсрочку по уплате налогов за первый квартал 2020 года теперь смогут получить более 12 тыс. организаций Москвы, которые работают в сфере торговли и бытовых услуг. Правительство Москвы утвердило второй пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается в пятницу на портале мэрии.

Ранее такую возможность уже предоставили туристическим фирмам, гостиницам, предприятиям общепита, компаниям, работающим в сферах культуры, организации досуга, физкультуры и спорта.

"Речь идет о налогах за первый квартал 2020 года. Благодаря принятым мерам еще более 12 тыс. организаций Москвы получат поддержку от города в виде отсрочки по оплате земельного и имущественного налогов за первый квартал до 31 декабря 2020 года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Кроме того, компании, работающие в сфере культуры, спорта, общепита, торговли, бытовых услуг, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также гостиницы и туристические компании освободят от арендной платы за городскую недвижимость и земельные участки. Платежи отменят с первого числа месяца, когда была приостановлена работа компании, и до 1 июля 2020 года, отмечается на портале.

Предприниматели могут обратиться на горячую линию и в онлайн-сервис Центра поддержки экономики. Звонки принимаются по телефону: +7 (495) 539-59-99. Время работы - по будням с 09:00 до 18:00.

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