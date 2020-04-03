Заместитель гендиректора "Россетей" перешел на работу в Минэнерго

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора компании "Россети" Владимир Фургальский возглавил департамент корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго России. Об этом говорится в сообщении министерства.

В Минэнерго Фургальский будет отвечать за вопросы корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК.

Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению "Россетей" с ноября 2018 года.

Фургальский окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

С 2010 года работал директором по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям, заместителем председателя правления ФСК ЕЭС, в 2014-2015 годах занимал должность директора департамента международного сотрудничества министерства РФ по делам Северного Кавказа.

С 2015 по 2018 годы руководил дирекцией экспертного центра ТЭК ФГБУ РЭА Минэнерго России, а также являлся главным советником генерального директора. С августа до ноября 2018 г. занимал должность главного советника "Россетей".