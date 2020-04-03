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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты: торговый баланс России может стать отрицательным во II квартале

По прогнозам агентства "Национальные кредитные рейтинги", российская экономика способна не допустить девальвации на протяжении нескольких кварталов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Торговый баланс России может стать отрицательным во II квартале этого года и привести к дефициту в $1 млрд, говорится в комментарии агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

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"Падение цен на нефть и природный газ, а также весьма вероятное значительное снижение натуральных объемов их экспорта могут привести к существенному сжатию торгового баланса РФ во II квартале 2020 года вплоть до перехода к его дефициту", - говорится в материале.

Ранее торговый баланс страны, как правило, был заметно выше нуля (среднеквартальное значение в 2019 году - $41,7 млрд, а в 2018 году - $48,6 млрд), что позволяло компенсировать отрицательные балансы по оплате труда, инвестиционным доходам и, как следствие, приводило к положительному счету текущих операций.

В агентстве ожидают, что при цене на российскую экспортную смесь Urals порядка $20 за баррель ($68,4 в среднем во II квартале прошлого года) и слабом спросе на энергоресурсы выручка от экспорта минеральных продуктов в апреле - июне может снизиться на 70% относительно II квартала 2019 года (с $64,8 млрд до $19 млрд). Если цены на нефть нормализуются выше $30 за баррель Urals, торговый баланс удастся сохранить положительным, считают аналитики.

По прогнозам агентства, российская экономика способна выдержать дефицит торгового баланса и не допустить девальвации на протяжении нескольких кварталов, так как потребности в валюте для выплат по внешнему долгу несущественны, а валютные резервы ЦБ позволяют финансировать импорт.

"Поддержку сальдо торгового баланса окажет сжатие импорта в результате ослабления рубля, а также ожидаемое существенное падение экономической активности из-за нерабочего апреля", - отмечается в материале.

Аналитики ожидают ослабления рубля при низкой цене на нефть после окончания режима самоизоляции. Повышение спроса со стороны компаний и населения по окончании этого режима может привести к росту импорта и, следовательно, увеличить дефицит торгового баланса.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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