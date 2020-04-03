Глава МЭА призвал Саудовскую Аравию организовать встречу G20 по нефти

ТАСС, 3 апреля. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол призвал председательствующую в Группе двадцати (G20) Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу для решения проблем на рынке нефти. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Саудовская Аравия, имеющая в мире репутацию страны, стабилизирующей нефтяные рынки, могла бы как председатель G20 собрать вместе всех производителей и потребителей", - приводит агентство слова Бирола.

Исполнительный директор МЭА также предположил, что сокращение добычи странами - участниками соглашения ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки не поможет стабилизировать рынок нефти. "Если удастся достичь заявленной цели в 10 млн баррелей в сутки, то это сможет стать хорошим стартом и позволит выиграть время. Но согласно нашим подсчетам, даже с учетом этих сокращений рост запасов может превысить 15 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года", - отметил Бирол.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.