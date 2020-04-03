Сбербанк откроет дополнительные офисы и увеличит время их работы для выплаты пенсий

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сбербанк откроет дополнительные офисы и увеличит время их работы, чтобы пенсионеры могли получить пенсионные выплаты в условиях карантина, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

"Офисы банка были переведены в формат выходного дня. ПФР и Сбербанк обеспечили досрочную выплату пенсий тем пенсионерам, кто обычно получает [выплату] до 12 числа месяца. Однако не все пенсионеры, которые снимают пенсию наличными в офисе, успели это сделать, и в настоящее время мы гибко подходим к ситуации, открываем дополнительные офисы для того, чтобы обслужить полноценно клиентов Также мы работаем над расширением операционного времени для обработки реестров, поступающих от ПФР, чтобы обеспечить своевременное зачисление пенсионных выплат", - сообщили в кредитной организации.

В банке напомнили, что для получения пенсии клиенту необязательно идти в отделение банка, если он получает ее на карту.

"Если клиент еще не успел оформить карту, можно получить в отделении бесплатную карту "МИР Моментум", такую карту не надо ждать - она выдается сразу", - указали в банке.

Ранее в социальных сетях пользователи сообщили, что пенсионеры не могут снять деньги с банковских карт из-за ограничения работы офисов Сбербанка.