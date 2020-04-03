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Минпромторг рекомендовал регионам обеспечить работу объектов интернет-торговли

В ведомстве отмечают, что в некоторых регионах наблюдаются проблемы, связанные с закрытием ТЦ, на территории которых располагались пункты выдачи заказов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рекомендовал регионам обеспечить работу логистической инфраструктуры интернет-торговли, сообщили ТАСС в ведомстве.

"В ряде регионов наблюдаются проблемы, чаще всего это связано с закрытием торговых центров, на территории которых располагаются пункты выдачи заказов. Минпромторгом России направлены рекомендации руководителям высших органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, связанной с осуществлением интернет-торговли, в том числе посредством пунктов выдачи заказов и служб доставки заказов", - сообщили в министерстве.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли и Национальная ассоциация дистанционной торговли указывали на существующие сложности работы логистики дистанционной торговли в регионах.

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