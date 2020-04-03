Минпромторг предложил отменить в регионах пропуска для торговых грузовиков

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает отменить пропуска для грузового автотранспорта, обслуживающего товаропроводящую сеть, в том числе для служб доставки интернет-магазинов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Как отметили в министерстве, разрабатываемые регионами РФ собственные требования к формам пропуска на транспорт, обслуживающий товаропроводящую цепь и осуществляющий доставку потребителям на территории только своего региона, тормозит работу крупных торговых и логистических операторов, в том числе федеральных. "Значительная часть грузоперевозок носит межрегиональный характер, и сейчас может сложиться ситуация, когда перевозчику придется получать пропуска во всех регионах, через которые следует транспорт", - отметили в министерстве.

"Наилучшим вариантом считаем отмену пропусков для грузового автотранспорта, так как вряд ли кому-то придет в голову просто так ездить на фуре и грузовике без цели перевозки грузов. Это в полной мере относится, в том числе, к службам доставки операторов интернет-торговли", - сказали в Минпромторге.

Ранее стало известно, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров разослал руководителям регионов письмо с просьбой призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку продовольствия и товаров первой необходимости.