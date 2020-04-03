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Пандемия коронавируса нового типа

ЦБ прорабатывает с властями регионов возможность работы страховщиков на местах

При этом в Банке России подчеркнули, что во многих страховых компаниях уже сформирован так называемый дежурный пул сотрудников для организации бесперебойной дистанционной работы офисов и предоставления необходимых услуг

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России прорабатывает с региональными властями возможность беспрепятственного доступа на рабочие места отдельным сотрудникам страховых компаний для обеспечения оформления медицинских полисов и ОСАГО в условиях объявленной самоизоляции. Об этом сообщается в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс".

"В целях обеспечения таких социально значимых услуг, как обязательное и добровольное медицинское страхование и ОСАГО, Банк России проработает с региональными органами исполнительной власти вопрос об организации оформления разрешений для беспрепятственного доступа на рабочие места отдельным сотрудникам страховых компаний, осуществляющим критически важные функции, которые не могут быть переведены в цифровой формат", - отмечается в материалах регулятора.

При этом в ЦБ РФ подчеркнули, что во многих страховых компаниях уже сформирован так называемый дежурный пул сотрудников для организации бесперебойной дистанционной работы офисов и предоставления необходимых клиентам услуг. "Количество личных встреч агентов с клиентами минимизировано, необходимые встречи проводятся по конференц-связи или с соблюдением всех мер предосторожности", - уточнили в ЦБ.

Ранее в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, но с условием, что они будут предоставлены не более чем через месяц после снятия ограничительных мер по коронавирусу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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