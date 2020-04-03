Деньги за отмененные рейсы "Победы" можно будет получить после 1 июня 2021 года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Деньги за билеты на отмененные рейсы лоукостера "Победа" можно будет получить только после 1 июня 2021 года, говорится на сайте авиакомпании. При этом до 1 июня 2021 года все средства будут храниться на личном счете пассажира на сайте перевозчика.

Лоукостер приостановил полеты до 31 мая на фоне пандемии коронавируса. Ранее компания сообщала только о том, что вернет средства за неиспользованные авиабилеты исключительно на счет в личном кабинете.

"Средства в личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс "Победы", - говорится в сообщении. - Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счет клиента".

Ранее официальный представитель авиакомпании сообщил журналистам, что лоукостер "Победа" пока не планирует привлекать заемное финансирование после приостановки полетов.

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а уже 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики пока выполняют только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.