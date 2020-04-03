Советник Рогозина Игорь Озар покинул правление ОАК

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший глава компании "Сухой" Игорь Озар, назначенный советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, покинул правление Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, под управлением госкорпорации "Ростех"). Об этом говорится в сообщении Центра раскрытия корпоративной информации ОАК по итогам заседания совета директоров.

"Досрочно прекратить по предложению генерального директора ПАО "ОАК" полномочия члена правления Озара Игоря Яковлевича", - говорится в сообщении.

В конце марта источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Озар назначен советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Позднее Рогозин подтвердил эту информацию.

По словам Рогозина, создание новой ракетно-космической техники требует привлечения в отрасль лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей, поэтому Озар является отличным приобретением для госкорпорации.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Озар будет участвовать в работе над созданием пилотируемого корабля нового поколения.

Игорь Озар в начале 2020 года покинул пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года (с 2011 года - гендиректором). При нем предприятие выполнило крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35. Также в это время был завершен первый этап испытаний российского истребителя пятого поколения Су-57, машина была подготовлена к серийным поставкам.