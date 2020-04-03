Председатель Мосгордумы пока не видит необходимости запрещать продажу алкоголя в столице

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Необходимости в запрете продажи алкоголя на фоне ситуации с коронавирусом в Москве пока нет, сообщил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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"Как показывает сегодняшняя ситуация, такие ограничения пока в Москве не нужны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Сообщения об ограничении продажи алкоголя в Москве появились в СМИ и соцсетях 1 апреля, их опроверг руководитель департамента торговли столицы Алексей Немерюк, назвав их чьей-то неудачной шуткой.

Ранее на фоне ситуации с коронавирусом продажу алкоголя ограничили в ряде регионов России.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров порекомендовал не делать этого, так как запрет может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.