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WSJ: Россия может сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

Совещание стран ОПЕК+ по рынку нефти с участием США состоится 6 апреля в формате видеоконференции

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Россия в случае достижения договоренностей о стабилизации мирового энергетического рынка на совещании стран ОПЕК+ может сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники.

По их данным, на совещании, которое, как ожидается, пройдет в формате видеоконференции, будет обсуждаться возможность коллективного сокращения добычи на 10 млн б/с. В рамках этой сделки, указывает газета, Саудовская Аравия может сократить добычу на 3 млн б/с по сравнению с нынешним уровнем, в то время как страны Персидского залива и Россия сократят добычу на 1,5 млн б/с каждая. Государства - экспортеры нефти, не входящие в ОПЕК или ОПЕК+, в том числе США, Канада и Бразилия, сократят добычу на 2 млн б/с, указывает издание.

Совещание стран ОПЕК+ по рынку нефти с участием США состоится 6 апреля в формате видеоконференции. И Москва, и Вашингтон выступают за коллективное сокращение добычи на 10 млн б/с, при этом Россия предлагает взять за базовый уровень объем добычи первого квартала нынешнего года.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
Россия
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