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На биржевые индексы в Нью-Йорке повлияли опасения по поводу ситуации на рынке труда

Dow Jones понизился на 360 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Основные биржевые индексы в Нью-Йорке в пятницу понизились более чем на 1,5% на фоне опасений участников рынка по поводу последствий пандемии коронавируса для рынка труда в США.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 360 пунктов (-1,69%), до отметки 21 052 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 38,25 пункта (-1,51%), до 2 488 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 114 пунктов (-1,53%), до 7 373.

Как отметила газета The Wall Street Journal, участники рынка пытаются оценить последствия пандемии коронавируса для рынка труда, где 6,6 млн человек впервые обратились за пособиями по безработице. "Как представляется, в предстоящие несколько недель опасения достигнут пика, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Orion Advisor Solutions Расти Ваннемана. - Не исключено, что нам придется иметь дело с еще более неблагоприятными данными".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 266,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6,9 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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