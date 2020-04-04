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Число участников рынка в Хайкоу в I квартале выросло на 14 тыс.

Среди них - 6142 новых предприятия и 7864 индивидуальных предпринимателя

ХАЙКОУ /Китай/, 4 апреля. /ТАСС/. Власти города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай) в первом квартале текущего года зарегистрировали 14 006 новых участников рынка. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, среди них - 6142 новых предприятия и 7864 индивидуальных предпринимателя.

Как указывается в материале, власти Хайкоу принимают активные меры для восстановления экономики региона после вспышки коронавируса, стимулирования предпринимательской и инновационной деятельности. В частности, были приняты меры по улучшению деловой среды города, упрощению процедур регистрации бизнеса.

Так, например, в начале марта Центр государственных услуг района Мэйлань - делового района Хайкоу - запустил "единое окно" для регистрации бизнеса. Теперь при подаче документов заявитель сможет сразу же получить лицензию на ведение коммерческой деятельности, печать, квитанцию об уплате налогов и завершить все процедуры в течение одного дня. С момента запуска данной услуги в районе Мэйлань было зарегистрированы 683 новых предприятия.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру.

Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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