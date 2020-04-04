Кабмин утвердил требования к порядку назначения выплат на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены основные требования к порядку назначения и осуществления такой выплаты (выплаты семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе - прим. ТАСС), примерный перечень документов (сведений), необходимых для ее назначения, и типовая форма заявления о ее назначении", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что установлена возможность обращения граждан в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ и организации за назначением выплаты как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и соответствующих региональных порталов.

Ежемесячная выплата семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно была установлена указом президента России Владимира Путина от 20 марта 2020 года. Согласно документу, размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.